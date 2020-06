BRČKO: USVOJENE IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Skupština Brčko distrikta usvojila je danas izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak koje se odnose na povećanje osnovnog oslobođenog iznosa za sve zaposlene.

Direktor Poreske uprave Brčko distrikta Miodrag Trifković rekao je da je osnovica za oslobađanje plaćanja poreza na dohodak povećana sa 300 KM na 500 KM.

On je istakao da su plaćanja poreza na školarinu do 250 KM oslobođeni izdržavani članovi porodice do 27. godine života koji se školuju redovno ili vanredno.

Trifković je naveo da je izmjenama i dopunama zakon usklađen sa entitetskim propisima u smislu priznavanja osnovnog oslobođenog odbitka kada su u pitanju nerezidenti, odnosno građani Republike Srpske i Federacije koji dolaze iz tih entiteta na posao u Brčko.

“Ovim zakonom ovo pravo je dato kao recipročno jer su i entiteti dali za rezidente Brčko distrikta isto pravo”, pojasnio je Trifković.

On je dodao da će, od datuma primjene zakona, prestati oporezivanje toplog obroka koji se isplaćuje u novcu u visini do sedam maraka.

“Građani će ostvariti to pravo od datuma primjene ovog zakona, s obzirom na to da zakon vrijedi za cijelu kalendarsku godinu. Oni će početkom iduće godine Poreskoj upravi podnijeti zahtjev za povrat poreza. Povrat će biti priznat do visine uplaćenog poreza”, napomenuo je Trifković.

On je dodao da će izmijenjeni Zakon stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta.

Usvajanjem izmjena i dopuna ovog zakona Skupština Brčko distrikta završila je redovnu i počela vanrednu sjednicu koja je u toku, a na kojoj poslanici razmatraju više informacija o kadrovskim potrebama i nabavci dijagnostičke opreme u javnoj zdravstvenoj ustanovi.

