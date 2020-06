BRČANSKI NAUTIČARI PREŠLI 600 RIJEČNIH KILOMETARA ZA ŠEST DANA

Pod motom „SAVA SVE NAS SPAJA” petočlana posada plovila je oko 600 riječnih kilometara na relaciji Brčko-ušće Une-Brčko.

Posada brčanskih nautičara, koja je isplovilla u ponedjeljak, 8. juna, iz brčanske luke ka ušću rijeke Une, uspješno je ostvarila svoj cilj, i u četvrtak, 11. juna, stigla do ušća Une, da bi se na mjesto polazišta bezbjedno vratili u nedjelju, 14. juna u večernjim satima.

“Izuzetno smo zadovoljni postignutim. Za nas je ovo veliko iskustvo i podstrek da radimo još više na razvoju nautike na prostorima Brčko distrikta BiH. Ono što nas, također, raduje je da smo uspjeli, ne samo da otplovimo do ušća rijeke Une i nazad, nego i što smo stekli nove prijatelje, nautičare koji će nam uskoro uzvratiti posjetu,“ ističe predsjednik kluba dr. Edin Hodžić.

Član nautičkog kluba Azur Hadžić podsjetio je da su se brčanski nautičari prije tri godine uputili uzvodno Savom do Slavonskg broda, a već godinu dana kasnije stigli su i do ušća Vrbasa, da bi prošle godine otplovili nizvodono do ušća Save u Dunav.

Hadžić je napomenuo da su nedavnom plovidbom do ušća Une zatvorili kartu rijeke Save kroz BiH.

„Cilj putovanja je bio promocija potencijala rijeke Save , a sve kako bi spojili i upoznali ljude iz drugih sredina koje su povezane upravo ovom prelijepom rijekom. To smo dokazali i ovom četvrtom plovidbom Savom, a prvom do ušća rijeke Une. Na tom putu smo odmarali u Orašju, Šamcu, Bosanskom Brodu, Gradišci ,Srpcu i Dubici gdje su nas toplo dočekali ljubazni domaćini i sa kojima smo sklopili, vjerujem, dugotrajna prijateljstva kakva se samo na vodi mogu desiti“, rekao Hadžić.

On je istakao da će prva posjeta novih prijatelja kluba Brčkom biti 3.jula, kada će biti upriličeno polaganje ispita za upravljanje motornim čamcima, a u organizaciji Nautičkog kluba.

Član posade Amir Softić zahvalio se svim prijateljima i sponzorima kluba koji su podržali ovu plovidbi, bez kojih bi je, kaže, bilo teško organizovati. Takođe se zahvalio medijima koji ispratili plovdibu, a posebno Televiziji „Posavina“ i „SRNI“ , koji su objektivom kamere zabilježili dio plovidbe od Brčkog do Orašja.

Iz Nautičkog kluba najavljuju da neće stati na ovome, i već sljedeće godine planiraju da plove Savom i Dunavom do Novog Sada.