RUSIJA: STANOVNICI SIBIRSKOG MJESTA PONOVO U GINISOVOJ KNJIZI ZBOG VRUĆINA

Ruski gradić Verhojansk na sjeveru hladne Jakutije uglavnom se spominje zimi po rekordno niskim temperaturama. Ali, ovog lјeta o Verhojansku se pisalo zbog rekordne vrućine! Živa u termometru je dostigla čak 38 stepeni celzijusa.

Tako je 20. jun upisan u istoriju meteorologije kao najtopliji dan sjevernog polarnog kruga. Dosad je rekordna vrućina na sjeveru bila u junu 2015. na Alјasci u mjestu Fort Jukon, kada je termometar pokazivao 37,8 stepeni.

I do sada je Verhojansk bio u knjizi Ginisa po rekordnoj temperaturnoj razlici – od minus 68 stepeni zimi do plus 37,2 lјeti.

Ovog lјeta su ne samo u Jakutiji nego i na ruskom Dalekom istoku rekordno visoke temperature koje prelaze 30 pa i 35 stepeni.