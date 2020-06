OBAVJEŠTENJE ZA PRIVREDNE SUBJEKTE O PRODUŽETKU ROKA ZA PREDAJU PRIJAVA

Poštovani privrednici,

s obzirom na to da 26. juna 2020. godine u 12.00 časova ističe rok za predaju prijava po Javnom pozivu za raspodjelu novčanih sredstava u skladu sa Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih poslјedica izazvanih stanjem prirodne nesreće zbog COVID-19 u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine za mjesec april 2020. godine i da smo od poreskih uprava entiteta dobili obavještenje da zbog velikog broja pristiglih zahtjeva nisu u mogućnosti do ovog roka izdati tražena uvjerenja/potvrde, obavještavamo vas da možete predati vaše prijave i bez ove potvrde (s tim da u prijavu stavite napomenu da ste predali zahtjev za ovo uvjerenje/potvrdu, ali da još niste dobili istu).

Kada dobijete uvjerenje/potvrdu, molimo vas da istu donesete u Odjelјenje i pozovete se na broj prijave kako bismo mogli kompletirati vašu prijavu. S obzirom na to da ćemo produžiti rok za predaju prijava po javnom pozivu do 10. jula 2020. godine do 12.00 časova, do tog ćete roka moći kompletirati vašu prijavu.

S poštovanjem!

Odjelјenje za privredni razvoj, sport i kulturu