SDS BRČKO: NE POSTOJE FER I DEMOKRATSKI IZBORI U BRČKOM

Petnaest mjeseci nakon što je SIPA okončala istragu o izbornoj krađi u Brčko distriktu po prijavi SDS nakon Opštih izbora 2018 godine i podnijela devet krivičnih prijava protiv isto toliko članova biračkih odbora zbog izvršenja krivičnih djela „prevara pri glasanju,“ „izborna prevara“ i „fiktivno glasanje“ , Tužilaštvo BiH je juče podiglo optužnicu za samo jedno lice.

Podsjećamo, SIPA je utvrdila da su članovi biračkih odbora u Brčko distriktu popunjavali glasačke listiće za sva četiri nivoa glasanja umjesto lica koji su već godinama u inostranstvu, umrlih lica čija imena su se nalazila na biračkom spisku kao i studenata koji su na dan održavanja izbora bili van BiH te na taj način doveli do izborne krađe u najvećem mogućem nivou jer je izlaznost na tim mjestima dovedena do procenta od 94,44% a „pobjednik“ je bio Milorad Dodik i SNSD.

Ovaj slučaj potvrđuje da ne postoje fer i demokratski izbori u Brčko distriktu, Republici Srpskoj i BiH jer postoji snažna kriminalna hobotnica čiji je mozak u političkoj stranci a pipci u Izbornim komisijama, policijama, državnim agencijama, sudovima i tužilaštima na svim nivoima i čiji je jedini smisao pljačka sopstvenih građana.

Pored stravičnog saznanja u kakvom sistemu živimo postoji i jedna dobra vijest: Vođa je kao car u bajci potpuno go i njegovu sramotu ne mogu sakriti nikakve priče o referendumima, izdajnicima i neprijateljima. Krajnje je vrijeme da progledamo, nazovemo stvari pravim imenima, iskreno progovorimo i obračunamo se sa zlom koje već otvoreno prijeti potpunim uništenjem naroda.

Brčko, 26.06.2020.god.

INFORMATIVNA SLUŽBA

SDS OO Brčko