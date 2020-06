BRČKO: SDS PREDLOŽIO VIDEO NADZOR NA GLASAČKIM MJESTIMA

Korijen svih oblika korupcije je u izborima. Ako se dozvoli da korumpirane stranke i pojedinci kupe i pokradu glasove na izborima logično je da će kada postanu poslanici želјeti po svaku cijenu da povrate “uloženi” novac a to mogu jedino preko ulaska u vlast po svaku cijenu. Takvi koalicije i vlast prave sa svojim istomišlјenicima bez obzira na nacionalnost i političke stavove a najžešće se bore da dio vlasti nikako ne budu oni kojima krađa narodnih para nije cilј. Nјih i ako slučajno uđu u vlast izbacuju prvom prilikom jer vrijeme do sledećih izbora brzo protekne. Za to vrijeme narod sve teže i teže preživlјava i spas traži u bijegu iz ovakvog okruženja koje im za budućnost garantuje samo otplatu tuđih kredita.

SDS upućuje javni poziv svim političkim strankama u Brčko distriktu i supervizoru za Brčko da ukoliko žele stvarnu borbu protiv korupcije da odmah bez odlaganja preduzmu sve potrebne radnje na izmjeni i dopuni zakona kojim bi se obezbjedilo neprekidno snimanje biračkih mjesta tokom glasanja i brojanja glasova i znatno postrožile kazne za pojedince i političke subjekte koji učestvuju u kupovini glasova i drugim oblicima izborne krađe.

Samo takav početak će obezbjediti otklon nove vlasti od korupcije.