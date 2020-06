OBUSTAVA SAOBRAĆAJA ZBOG REKONSTRUKCIJE PUTA OD KRUŽNOG TOKA KOD BOLNICE DO GLUHAKOVCA

Na osnovu zakonskih ovlaštenja, Policija Brčko distrikta BiH izdala je Rješenje o privremenom obustavljanju i zabrani saobraćaja za sva vozila na dionici magistralnog puta M.14.1 od kružnog toka Bolnica do table grada u Gluhakovcu u periodu od 02.07. do 06.07.2020. godine. Privremena obustava i zabrana saobraćaja će se provoditi u vremenskom intervalu od 07.00 do 18.00 sati zbog izvođenja radova “Rehabilitacije dionice magistralnog puta M.14.1 od kružnog toka Bolnica do table grada u Gluhakovcu.”

U navedenom vremenskom periodu saobraćaj će biti regulisan uz pomoć adekvatnih barijera ili saobraćajne signalizacije uz upute od strane izvođača radova i uz saglasnost i asistenciju policijskih službenika Policije Brčko distrikta BiH, te preusmjeravan postojećim alternativnim dionicama i to:

- Dionica 1 – iz pravca grada servisna saobraćajnica kroz Merkator, zatim ulicom Svete Svračeta u pravcu Banja Luke, dok iz pravca Tuzle ulicom Bakije Selimovića i ulicom Osmana Derviševića.

- Dionica 2 – iz pravca grada ulica Banjalučka, zatim ulicama Osmana Derviševića i Mujkići III, dok je iz pravca Tuzle ulicom Bakije Selimovića i ulicom Mujkići III.

Za sva teretna vozila alternativni pravac je obilaznica oko Brčkog.