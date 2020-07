SUTRA SUNČANO UZ UMJERENU OBLAČNOST, TEMPERATURA DO 36 STEPENI

U BiH sutra se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i najvišu dnevnu temperaturu do 36 stepeni Celzijusovih.

Ujutru će biti pretežno vedro i sunčano, tokom dana sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Poslije podne i uveče biće uslova za kratkotrajne pljuskove na sjeveru i istoku.

Duvaće slab do umjeren vjetar jugozapadnog smjera.

Jutarnja temperatura biće od 16 do 22, na jugu do 25, a najviša dnevna od 30 do 36 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

/SRNA/