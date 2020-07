SUTRA KIŠA U VEĆINI KRAJEVA

U BiH sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme u većini krajeva sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Ujutru će biti svježije, u južnijim krajevima promjenljivo oblačno, mjestimično sa kišom ili pljuskovima, na sjeveru i centralnim krajevima pretežno sunčano uz malu oblačnost.

Tokom dana uglavnom sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a povremeno će biti i kraćih sunčanih intervala. Krajem dana smanjenje i postepeni prestanak padavina, u toku noći razvedravanje, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od 13 do 19, na jugu do 22, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu i sjeveru do 31 stepen Celzijusov, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren sjevernog smjera.

U sjeverozapadnim predjelima danas je preovladavalo pretežno oblačno vrijeme, a u ostalim krajevima malo do umjereno oblačno i sunčano. Tokom dana povećana je oblačnost. Ponegdje u centralnim područjima registrovana je kiša i grmljavina.

