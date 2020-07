OSMANOVIĆ: SVJEDOČILE KĆERKA I SESTRA BIVŠIH LOGORAŠA

Kćerka bivšeg zatvorenika svjedočila je da je Osman Osmanović, koji je optužen za ratni zločin nad zatvorenicima, bio nadzorno lice u logoru na području Brčkog u Bosni i Hercegovini 1992. godine.

Svjedokinja je pred Višim sudom u Beogradu izjavila da je njen otac 1992. bio zatvoren u logoru u Gornjem Rahiću na području Brčkog u Bosni i Hercegovini, te da joj je on rekao da je optuženi Osman Osmanović tamo imao nadzornu ulogu.

“Moj otac je odveden Osmanu Osmanoviću, on ga je ispitivao, uzeo mu ličnu kartu i nakon toga je upućen u tu hladnjaču [u zatvor u Gornjem Rahiću]”, kazala je Mara Bukmirović, kćerka Aleksandra Pavlovića, koji je od maja do jula 1992. bio zarobljenik u ovom logoru. On je preminuo 2013. godine.

U optužnici se navodi da je Osmanović bio član Hrvatskog vijeća obrane (HVO), a kasnije i Armije BiH, te da je počinio ratni zločin nad zarobljenicima koji su držani u logoru u Gornjem Rahiću tokom ljeta 1992. godine.

Svjedokinja je istakla da su njen otac i još jedan zatvorenik smatrali da je Osmanović “morao da ima neki autoritet” u logoru i “mora da je znao” za tamošnja mučenja.

“To je bio neki njihov zaključak, jer su bili privedeni njemu. Dolazio je da nadgleda, pa su shvatili da on ima neki autoritet u odnosu na ta ostala lica”, rekla je Bukmirović.

Osmanović, državljanin Bosne i Hercegovine, uhapšen je u novembru 2019. godine na granici između Srbije i BiH. BiH je zatražila njegovo izručenje, ali Srbija je to odbila.

Njemu je suđenje u Beogradu počelo 1. juna, kada se izjasnio da nije kriv.

Na današnjem ročištu svjedočila je sestra još jednog, danas pokojnog bivšeg zatvorenika. Ona je izjavila da njen brat nikada nije govorio o imenima ljudi koji su ga tukli u logoru u Gornjem Rahiću.

Suđenje se nastavlja 27. jula.