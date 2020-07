SUTRA SUNČANO I TOPLO, POSLIJE PODNE PONEGDJE KIŠA

U BiH sutra se očekuje sunčano i toplo vrijeme, uz moguće poslijepodnevne pljuskove na jugu i istoku.

Ujutru se očekuje pretežno sunčano vrijeme, osim na jugu i istoku gdje će biti malo do umjereno oblačno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna jutarnja temperatura vazduha od 13 do 19, na jugu do 22, dok će najviša dnevna od 20 do 26, na sjeveru i jugu oko 30 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, na jugu Hercegovine slaba bura.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a pljuskovi i grmljavina registrovani su u Hercegovini i na jugozapadu.

/SRNA/