SUTRA PROMJENLJIVO OBLAČNO SA SUNČANIM INTERVALIMA

U BiH sutra će u većini predjela, osim na jugu, preovladavati oblačno vrijeme, mjestimično sa kišom i pljuskovima.

Prije podne na zapadu, a tokom dana na istoku dolazi do prestanka padavina uz postepeno razvedravanje, ali će biti osjetno svježije, u odnosu na prethodne dane, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na jugu Hercegovine biće pretežno sunčano tokom cijelog dana.

Ujutro na jugu jaka bura, a na planinama u Hercegovini duvaće jak, na momente olujni sjeverozapadni vjetar. Tokom dana i poslije podne vjetar će biti u slabljenju.

Jutarnja temperatura iznosiće od 13 do 19, a najviša dnevna od 15 do 22, na jugu do 27 Celzijusovih stepeni, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

