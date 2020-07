Na japanskom ostrvu Kjušu od posljedica obilnih padavina i odrona dosad su nastradale 52 osobe, dok se 13 vode kao nestale. Neobavezna direktiva za evakuaciju izdata je za oko 1.550.000 lјudi.

U Japanu je u toku kišna sezona i na ostrvu Kjušu tri dana neprestano pada kiša i do 700 milimetara po danu, a to su padavine koje neizbežno dovode do poplava i odrona. Samo za prvi dan padavina 200.000 lјudi evakusano je iz najugroženije oblasti prefekture Kumamota na zapadnom dijelu ostrva.