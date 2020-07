SUTRA SUNČANO I UGODNO TOPLO

U BiH sutra se očekuje sunčano vrijeme, lokalno uz malu do umjerenu oblačnost i porast temperature vazduha.

Ujutro će u većini predjela biti vedro, na istoku lokalno oblačno, po kotlinama i duž riječnih tokova sa maglom i svježe, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i promjenljiv, uglavnom istočni vjetar, na jugu umjerena bura koja će poslije podne biti u slabljenju.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od osam do 14, na jugu do 18, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu i sjeveru od 27 do 30 Celzijusovih stepeni, prognoziraju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

