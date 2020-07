БРЧКО: ВЛАДА УСВОЈИЛА НИЗ ОДЛУКА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПЕНЗИОНЕРИМА И ЛИЦИМА У СТАЊУ СОЦИЈАЛНЕ ПОТРЕБЕ

Vlada Brčko distrikta usvojila je danas, na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, set socijalnih programa za čiju realizaciju je iz budžeta distrikta obezbijeđeno 1.130.000 KM.

Šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge u Vladi Brčko distrikta Akif Pezerović rekao je da je za subvenciju električne energije i ostalih komunalnih usluga licima u stanju socijalne potrebe izdvojeno 830.000 KM.

“To je širok dijapazon lica koja će imati prava na ovu subvenciju. Svako od tih lica, koja budu zadovoljila određene kriterijume, imaće umanjen račun komunalnih usluga za 66 KM”, rekao je Pezerović na konferenciji za novinare.

On je naveo da prava na subvenciju imaju penzioneri koji su u ovoj godini ostvarili prava na isplatu jednokratne novčane pomoći u iznosu od 150 KM, zatim nezaposlena lica koja su u Zavodu za zapošljavanje evidentirana do 1. aprila, i to žene do 55, a muškarci do 60 godina starosti.

Pezerović je rekao da prava na subvenciju imaju i korisnici stalne socijalne pomoći, hraniteljske i porodice djece ometene u psihofizičkom razvoju, slijepa lica i korisnici tuđe njege i pomoći, uz uslov da istovremeno nemaju druga primanja, te ratni vojni i mirnodopski invalidi čija invalidnina nije veća od 371 KM.

Pezerović je istakao da je Vlada danas usvojila i odluku da brčanskim udruženjima penzinera koji pripadaju PIO Republike Srpske i PIO/MIO Federacije BiH dodijeli po 50.000 KM za banjsko-klimatsko liječenje njihovih članova.

On je dodao da je odobreno 200.000 KM za nabavku aku-ček trakica za mjerenje nivoa šećera u krvi za dijabetičare.

