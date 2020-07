BRČACI ŠETNJOM KROZ GRAD – UZ SREBRENICU

Brčanski Klub prijatelja Podrinja i Srebrenice, danas je upriličio mirnu šetnju kroz centar Brčkog kako bi i na ovaj način iskazao solidarnost sa nedužno stradalima prije tačno 25 godina. Tim povodom centralnoj koloni se prključila i grupa od 100 uglavnom mladih ljudi, koji su u znak podrške prepješačili 19 kilometara od Gornjeg Rahića do središta Brčkog.

„Uprkos činjenici da zbog pandemije danas nismo u Srebrenici, šetnjom kroz grad ali i pješačenjem 19 kilometara od G. Rahića do središta Brčkog, želimo podsjetiti na genocid koji je učinjen nad Srebreničanima. Ujedno poručujemo da to nikada neće biti zaboravljeno, i zbog želje da se, nikada nikome i nigdje, to više ne ponovi“, rekao je predsjednik brčanskog Kluba prijatelja Podrinja i Srebrenice Admir Karalić. Zastupnik u brčanskom Parlamentu i „Zlatni ljiljan“ Alija Denjagić, koračajući u današnjoj povorci, još jednom je ukazao na neophodnost stalnog prisjećanja na ono što nam se desilo u minulom ratu, a naročito na stravični genocid u Srebrenici.

/radiobrcko.ba/