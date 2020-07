BRČKO: OD 12 NOVOZARAŽENIH, DVOJE ZDRAVSTVENI RADNICI

U Brčkom je danas potvrđeno 12 novozaraženih virusom korona, čime se broj aktivnih slučajeva povećao na 98, rekla je šef Pododjeljenja za javno zdravstvo distrikta Anđa Nikolić.

Nikolićeva je istakla da je 12 pacijenata smješteno na kovid odjeljenje u brčanskoj bolnici, da svi imaju obostranu upalu pluća, da je četvoro sa teškom, dok ostali imaju srednje tešku kliničku sliku.

Ona je potvrdila da su među zaraženima anasteziolog i njegova supruga, koja je takođe zdravstveni radnik, te da se nalaze u kućnoj samoizolaciji.

“Javna zdravstvena ustanova ima komisiju koja treba da nam dostavi izvještaj sa predloženim mjerama i ko od sestara i ljekara treba da ide u izolaciju, a ko može da radi. Tražila sam da taj izvještaj dostave u toku dana. Ukoliko to ne urade biću prinuđena da ih sve stavim u izolaciju”, rekla je Nikolićeva na konferenciji za novinare.

Ona je naglasila da se svi zdravstveni radnici testiraju, te da je epidemiološka situacija u Brčkom nestabilna jer svakodnevno raste broj zaraženih.

“Rezultat ovakve situacije je naša opuštenost i nepoštovanje mjera”, rekla je Nikolićeva.

On je poručila građanima, ali i zdravstvenim radnicima, da obavezno nose zaštitnu opremu, prije svega maske kako u zatvorenim prostorima, tako i na otvorenom gdje nije moguće držati fizičku distancu, te da se u slučaju pojave bilo kojeg simptoma odmah jave u Dom zdravlja.

“Nikako sa temperaturom nemojte da hodate vani i idete na posao. Vrlo često nam se to dešava i nakon toga imamo seriju kontakata od kojih je dobar dio pozitivan”, dodala je Nikolićeva.

