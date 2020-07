SUTRA PONOVO TOPLO, ALI I DALJE ĆE BITI USLOVA ZA PLJUSKOVE

U BiH sutra se očekuje sunčano i ponovo toplije vrijeme, ali će i dalje postojati uslovi za pljuskove.

Ujutro će biti promjenjivo do pretežno oblačno sa malo kiše na istoku, u ostalim predjelima vedro ili uz malu oblačnost, svježije. Magla je moguća oko rijeka i po kotlinama.

Tokom dana na jugu i sjeveru se očekuje sunčano i ponovo veoma toplo, dok će u centralnom pojasu, od zapada do istoka, postojati uslovi za po koji lokalni pljusak, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 16, na jugu oko 18, u planinama od osam stepeni, a najviša dnevna od 23 do 28, a na jugu i lokalno na sjeveru do 31 stepen Celzijusov.

Duvaće slab sjeverozapadni vjetar, kasnije poslije podne zapadni.

Prem prognizi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većini krajeva, a ponegdje je bilo i grmljavine.

/SRNA/