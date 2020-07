SNIMANJE FILMA O NATO BOMBARDOVANJU

Brčansko studentsko udruženje za očuvanje srpske tradicije i kulture”Bastion”zajedno sa partnerskom organizacijom iz Beograda orgnizuje snimanje filma: NATO bombardovaje i posljedice NATO bombardovaja RS i SR Jugoslavije.

Cilj realizacije ovog projekta jeste da se na bazi naučnih argumenta potvrdi da je bombardovanje osiromašenim uranijumom uzrok enromnog porasta broja oboljelih od karcinoma.

Na pitanje kada bi film mogao biti predstavljen javnosti, Arsen Pavlović, predsjednik UG “Bastion” kaže da je to trebalo da se desi za godišnjicu NATO bombardovanja 2020. ali da je korona virus i u ovom slučaju ostavio svoje negativne posljedice. No, činimo sve da to bude što prije, naglašava Pavlović.

rtv HIT/J.P.