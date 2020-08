DANAS SPARNO I VRUĆE, UVEČE NAOBLAČENJE

U BiH danas će biti sunčano, sparno i vruće, pogotovo u sjevernim i istočnim dijelovima, sa temperaturom vazduha i do 37 stepeni Celzijusovih.

Veoma visoka temperatura vazduha očekuje se u Krajini, Posavini,

Semberiji, Podrinju i na jugu Hercegovine, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorloškog zavoda.

Federalni hitrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za Banjaluku, Prijedor, i Višegrad, gdje će maksimalna temperatura vazduha biti do 37 stepeni, dok je žuto upozorenje na snazi za Bihać, Livno, Tuzlu, Sarajevo, Foču, Trebinje i Mostar.

Jutro je vedro, ponegdje uz malu oblačnost, na sjeverozapadu su mogući kraći pljuskovi u prvom dijelu dana.

Uveče i tokom noći uslijediće umjereno naoblačenje praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Vjetar slab do umjeren, južni, sredinom dana u pojačanju, na planinama umjeren do jak.

Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 30 do 35, na planinama do 27, a na sjeveru i istoku i do 37 stepeni Celzijusovih.

/SRNA/