BRČKO: KOORDINACIJA UDRUŽENJA CIVILNIH ŽRTAVA RATA NEZADOVOLJNA RADOM TUŽILAŠTVA

Članovi Koordinacije Udruženja civilnih žrtava Brčko distrikta BiH, proistekle iz predhodnog rata, izražavaju svoje nezadovoljstvo radom Tužiteljstva Brčko distrikta BiH na otkrivanju, procesuiranju i kažnjavanju počinilaca ratnih zločina i naredbodavaca za počinjene ratne zločine nad nesrpskim civilnim stanovništvom.

Tužilaštvo Brčko distrikta BiH selektivno pristupa istraživanju ratnih zločina tako što predmete koji se odnose na zločine prema bošnjačkom i hrvatskom civilnom stanovništvu, koje su počinile agresorske snage, stavlja na stranu kako bi vrijeme učinilo svoje. Iako nedvojbeno postoje osnovi sumnje o počinjenom ratnom zločinu prema civilnom stanovništvu, vidljivo je da brčansko tužilaštvo ne radi u skladu sa svojim nadležnostima čineći ogromnu nepravdu prema žrtvama zločina i njihovim porodicama.

Očigledno je da u brčanskom pravosuđu i u vlasti postoje neke sile kojima nije u interesu da se počinioci ratnih zločina i naredbodavci, i nakon skoro tri decenije, izvedu pred lice pravde za sljedeća djela:

rušenje mosta na rijeci Savi i ubistva više desetina civila, te nepronalazak posmrtnih ostataka koji su prevezeni sa mjesta stradanja u mrtvačnicu brčanske bolnice. —

nezakonito dovođenje u policijsku stanicu, vršenje tortura i ubistava. Zar je teško bilo ustanoviti ko su bili prvi ljudi ondašnje stanice milicije koji su odlučivali o životu i smrti nezakonito privedenih civila. Očigledno je brčanskom Tužilaštvu bilo lakše istražiti daleko teže i složenije predmete poput predmeta Boderište nego utvrditi odgovornost okupacione vlasti u Brčkom maja 1992. godine za privođenje, saslušanje, mučenje i ubijanje civila nesrpske nacionalnosti

ubistva 32 Hrvata počinjena 8. maja 1992. godine od pripadnika bivše JNA, na relaciji Krepšić – Laništa – Ulice – Drenava – Vukšić i D. Rahić. Istragu je vodilo Tužilaštvo Brčko distrikta, predmet je preuzelo Tužilaštvo BiH i još nije podignuta optužnica.

ubistva 4 civila hrvatske nacionalnosti počinjena u Čađavcu. Predmet se vodi u brčanskom tužilaštvu od 2003. godine. Iako ima dovoljno dokaza, optužnica još nije podignuta. Šta je sa predmetima kategorije A da postoji dovoljno dokaza po međunarodnim standardima za osnovnu sumnju da je osoba počinila teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava koji je Haški tribunal transferirao vlastima Bosne i Hercegovine, a ustupljeni su Tužiteljstvu Brčko distrikta BiH.

za provedeno etničko čišćenje, rušenje svih vjerskih objekata jednog naroda bombardovanjem i granatiranjem civilnih ciljeva na prostoru slobodne brčanske teritorije. Tom prilikom je ubijeno više desetina civila, a tokom agresije i drugi počinjeni zločini. Izgleda da nema dovoljnog osnova sumnje za počinjeni zločini kako bi brčansko tužilaštvo konačno počelo da vrši svoju nadležnost.

Inače, selektivan pristup u procesuiranju predmeta navodi na jedini mogući zaključak da postoji „strategija“ za promjenu karaktera rata u kojem se kreatori i egzekutori rata i ratnih zločina stavljaju u poziciju žrtve odnosno pronađu se dokazi za procesuiranje Bošnjaka za navodno počinjene ratne zločine, dok za Srbe ne žele, ne smiju ili neće da pronađu dokaze.

Ako Tužiteljstvo nastavi sa dosadašnjom praksom, to znači da ide u pravcu da Bošnjake u Brčkom dovede u poziciju da su prednjačili u činjenju ratnih zločina. A ovakav odnos brčanskog tužiteljstva, ali i istražnih agencija prema zločinima počinjenim nad Bošnjacima i Hrvatima na prostoru Brčkog distrikta BiH se mora promjeniti. To porodice očekuju od njih, a jedini način da se to desi jesu promjene na čelu brčanskog tužilaštva i policije.