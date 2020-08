SUTRA SUNČANO, TEMPERATURA DO 32 STEPENA CELZIJUSOVA

U BiH sutra se očekuje sunčano vrijeme, uz najvišu dnevnu temperaturu vazduha do 32 stepena Celzijusova.

Jutro će biti pretežno vedro, ponegdje sa maglom oko rijeka i po kotlinama, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 15 do 21 stepen, a dnevna od 25 do 29, na jugu i sjeveru do 32 stepena Celzijusova.

Vjetar će biti slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini jugozapadni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

/SRNA/