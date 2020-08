VUČIĆ: SRBI MORAJU DA NAUČE DA ŽIVE SA DVOSTRUKIM ARŠINIMA

Predsjednik Srbije Alesandar Vučić poručio je danas da Srbi moraju da nauče da žive sa dvostrukim aršinima i da ne može da pruži odgovor na pitanje zašto Kosovo ima pravo na samoprodjeljenje do otcjepljenja, a Republika Srpska nema pravo i na kom međunarodnom pravnom aktu je to zasnovano.

Vučić je istakao da neće biti novih “Oluja”, pogroma srpskog življa, ali da će Srbija raditi sve što može da se sačuva mir i poštuje Dejtonski sporazum i u tim okvirima i integritet Republike Srpske u okvirima BiH onako kako je zapisano u Dejtonskom sporazumu.

On je poslije sastanka sa srpskim članom Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom i rukovodstvom Republike Srpske, istakao da će insistirati na miru i na razgovoru sa Bošnjacima, jer je važno da se razgovara.

“Zato sam se trudio da na najblaži mogući način odgovori na napade iz Sarajeva. Ne interesuje me njihova reakcija. Nekada to rade zbog izbora. Možda to rade zato što stvarno misle da je vreme da nešto konkretnije urade. Ja u to ne mogu da ulazim”, rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije rekao je da ne može da pruži odgovor na pitanje zašto Kosovo ima pravo na samoprodeljenje do otcjepljenja, a Republika Srpska nema pravo i na kom međunarodnom pravnom aktu je to zasnovano.

On je ukazao da srpski narod mora da prihvati na vrlo pragmatičan način činjenicu da su uvijek postojali različiti aršini i da se više ne pozivaju na pravdu.

“Jednom evropskom i jednom svetskom lideru postavio sam pitanje zašto jedni imaju a drugi nemaju pravo. Jedan veliki evropski lider mi je rekao: `Aleksandre, sve si u pravu, ali okolnosti i raspored snaga ni tebi niti Srbiji ne ide u prilog`”, rekao je Vučić.

On je izrazio zahvalnost srpskm članu Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku na razumijevanju pozicije Srbije, ali i zamolio sve Srbe da shvate tu poziciju.

Vučić je u tom kontekstu podsjetio da je pred Dejtonski sporazum bila velika ofanziva hrvatsko-bošnjačkih snaga na Republiku Srpsku.

“Proterali su nam prvo Hrvati 250.000 ljudi sa vekovnih ognjišta u Krajini, a zatim je usledio napad koji, pitanje je da nije bilo Dejtonskog sporazuma, da li bi nam ostavio i stanovništvo u Banjaluci. To je moglo da se dogodi ne zato što srpski narod nije branio svoja ognjišta, nego zato što je Srbija bila očajno slaba ekonomski, nije mogla da ništa pomogne”, rekao je Vučić.

On je poručio da nikada nije bio izdajnik i da se uvijek borio za interese naroda i zamolio ljude da budu racionalni i ne očekuju da će neko u SAD, NJemačkoj ili francuskoj da promijeni mišljenje o Kosovu i Metohiji.

On je poručio da Srbija mora da ima racionalan pristup i potreban joj je mir, radi napretka i jačanja.

“Zato sam molio predsednika Dodika, predsednicu Cvijanović, premijera Viškovića, da uvek i u svakom trenutku popustimo, da se ne odgovara sve i ako se odgovara da se odgovara blago”, rekao je Vučić.

On je ukazao da bi Srbiji bile uvedene najstrožije sankcije da je u njoj napadnut neki strani državnik, a da ne bude nikakvih sankcija, kao što se njemu desilo u Potočarima.

“Moramo da živimo sa različitim aršinima. Za Srbe pravde nema, zaboravite i nemoj da kukamo nego da radimo. Nismo ni mi bili cvećke, platićemo i plaćamo visoku cenu za sve to. Moramo da radom stižemo i prestižemo, a ne kao neki u regionu koji misle da će da se obogate ratnim odštetama, a ne ekonomskim uspesima”, rekao je Vučić.

/SRNA/