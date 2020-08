I SUTRA VRUĆE

U BiH i sutra će biti sunčano, veoma toplo i vruće.

Ujutru će preovladavati pretežno vedro, uz malu oblačnost na sjeverozapadu, ponegdje oko rijeka i po kotlinama sa prolaznom maglom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana očekuje se pretežno sunčano, na sjeveru i sjeveroistoku veoma toplo i sparno, uz malu do umjerenu dnevnu oblačnost.

Poslije podne i uveče mogući su prolazni pljuskovi u zapadnim krajevima.

Minimalna jutarnja temperatura vazduha biće od 16 do 21, na jugu i sjeveru do 23, a najviša dnevna temperatura iznosiće od 29 do 33, na planinama od 24, lokalno na sjeveru, sjeveroistoku i istoku od 35 do 38 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

/SRNA/