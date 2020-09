BRČKO: DVOJE NOVOZARAŽENIH, JEDAN SMRTNI SLUČAJ

U posljednja 24 časa u Brčkom su potvrđena još dva slučaja oboljenja kovid-19, nakon testiranja 28 novih uzoraka.

Riječ je o dva muškarca 1954. i 1975. godište, koji je hospitalizovan sa srednje teškom kliničkom slikom.

U kovid bolnici jedno lice 1935. godište koje je bilo u teškom stanju je preminulo, tako da se ukupan broj umrlih od kovida ili sa kovidom povećao na 19. U posljednja 24 časa šest lica se oporavilo, a broj aktivno zaraženih se smanjio sa 24 na 19.

Zbog poboljšanja epidemiološke situacije komandant Štaba za zaštitu i spasavanje danas je izdao naredbu da se svim ugostitelјskim objektima na području distrikta u narednih 15 dana ograničava obavlјanje djelatnosti do 23.00 časa, a petkom, subotom i nedjelјom do 24.00 časa.Vlasnicima ugostitelјskih objekata je sugerisano da svoj rad usmjere na lјetnim baštama i to uz obavezno pridržavanje svih propisanih mjera s cilјem sprečavanja širenja kovida-19.