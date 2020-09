SUTRA KIŠA, OBILNIJA NA JUGU

U BiH sutra se očekuje promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme, mjestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a obilnije padavine biće na jugu.

Ujutru se očekuje suvo i prohladno vrijeme, na jugu i istoku sa kišom i pljuskovima, a na planinama je moguć mraz, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Poslije podne i prema večeri očekuje se novo naoblačenje koje donosi povremenu kišu ili pljuskove, a na jugu obilnije padavine sa grmljavinom.

Duvaće umjeren južni vjetar, sredinom i krajem dana umjeren do jak.

Jutarnja temperatura vazduha od četiri do devet, u planinama od jedan, na jugu do 12, a maksimalna dnevna od 12 do 18, na sjeveroistoku i jugu stepen dva viša, u planinama od sedam stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava preteženo oblačno vrijeme sa kišom u većini krajeva, a na vrhovima planina bilo je snijega.

Bijeljina je danas bila najtoplija sa 20 stepeni Celzijusovih, dok je na Bjelašnici temperatura vazduha pala na jedan stepen ispod nule.

/SRNA/