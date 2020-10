SAD: TRAMP IZAŠAO IZ BOLNICE

Američki predsjednik Donald Tramp izašao je iz vojne bolnice, gdje se tri dana liječio od kovida-19, i vratio se u Bijelu kuću. Tramp je sa maskom na licu i podignutom pesnicom izašao iz Nacionalnog vojnog medicinskog centra “Volter Rid” i ušao u terenac, kojim se odvezao do vojnog aerodroma na kratki let helikopterom nazad do Bijele kuće.

Prije izlaska iz bolnice, Tramp je poručio Amerikancima da ne treba da dozvole da pandemija kontroliše njihove živote. On je, takođe, istakao da će se uskoro vratiti kampanji.