SUTRA SUNČANO I TOPLIJE

U BiH sutra će preovladavati pretežno sunčano i toplije vrijeme nego prethodnih dana, dok će na jugu biti oblačno sa slabom kišom.

Jutro će biti pretežno vedro i hladno, u višim predjelima slab mraz, a

po riječnim dolinama i kotlinama moguća je prolazna magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Uveče će doći do povećanja oblačnosti.

Duvaće vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od dva do osam, u višim predjelima do minus dva, a najviša dnevna od 10 do 16, na sjeveru oko 18 Celzijusovih stepeni.

/SRNA/