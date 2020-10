BRČKO: OPTUŽEN POLICIJSKI INSPEKTOR

Tužilaštvo Brčko distrikta BiH podiglo je optužnicu protiv policijskog inspektora Jovice Jovičića* (46) zbog sumnje da je tokom prošle godine zloupotrijebio položaj višeg istražioca u Policiji Distrikta, nedozvoljeno držao oružje i počinio više drugih krivičnih djela. Pred Osnovnim sudom u Brčkom on je optužen da je od većeg broja lica tražio i uzeo novac obećavši im zauzvrat osigurati izbjegavanje ili ublažavanje krivičnih sankcija, ali i nabavku ličnih i drugih dokumenata mimo propisanih uslova.

Jovičića se tako tereti da je od R.R nastanjene u Švedskoj saznavši da se u kući njene porodice u mjestu Batković, na području Bijeljine nalazilo zabranjeno oružje, uporno tražio, a naposljetku i uzeo 16 000,00 KM da bi joj je navodno osigurao da izbjegne zatvorsku kaznu. U proširenoj istrazi, koja je uslijedila pošto je u oktobru prošle godine uhapšen u okviru policijske akcije kodnog naziva Lisac, utvrđena je sumnja da je Jovičić na sličan način postupao u još nekoliko navrata. On se tako tereti da je licu, protiv koga se vodio krivični postupak, obećao „srediti“ uslovnu osudu umjesto zatvorske kazne tražeći prvobitno da mu za to isplati 15.000,00 KM, zatim 6.500,00 KM, da bi mu P.R. na kraju predao oko 400,00 KM. On je takođe, licu s inicijalima R.D. obećao „srediti“ vozačku dozvolu bez polaganja vozačkog ispita, a S.R. državljastvo BiH za šta je od nje tražio novčanu nadoknadu, uzevši joj 570,00 KM – navedeno je u optužnici. Osim toga, Jovičić je optužen i da je u njegovoj kući i u pomoćnom objektu nedozvoljeno držao više komada automatskih pušaka i razne municije, te da je pribavio lažnu vozačku dozvolu s namjerom da je uz novčanu nadoknadu preda licu na koje ona glasi.

Nakon sveobuhvatno provedene istrage, koju je Tužilaštvo proširilo na više krivičnih djela u odnosu na početni policijski izvještaj, Jovičić je optužen u četiri tačke za krivična djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja, Posebni slučajevi krivotvorenja isprave, Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija i Krivotvorenje isprave. Optužnica je dostavljena Osnovnom sudu Distrikta gdje je u fazi prethodnog saslušanja u cijelosti potvrđena.