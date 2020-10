ROGIĆ: STVORENI USLOVI ZA KOMERCIJALNU POLOVIDBU

Kapetan Kapetanije Brčko distrikta Mladen Rogić rekao je danas da je u posljednjih nekoliko dana došlo do naglog prirasta vodostaja rijeke Save od uzvodnih vodomjernih stanica od Brčkog, a i nizvodno, čime su stvoreni uslovi za komercijalnu plovidbu.

Rogić je naveo da od 1. jula do 12. oktobra nije bilo uslova za odvijanje komercijalne plovidbe, te da je, nakon ljetne pauze, komercijalni brod prvi put uplovio 12. oktobra.

“Dubina vode u plovnom putu u sektoru Gunja je negdje oko šest i po metara. Vodostaj je još u domenu srednjeg nivoa, tako da se ovaj vodostaj može iskoristiti za plovidbu i dopremu robe riječnim putem”, izjavio je Rogić novinarima.

On je naveo da je ova godina nepovoljnija u odnosu na prošlu, da se iz godine u godinu smanjuje broj plovnih dana, te da je od početka godine do danas Javno preduzeće “Luka Brčko” pretovarilo 34.000 tona robe, što je mnogo manje u odnosu na planirane količine i kapacitet preuzeća.

“Ako se ovakva tendencija nastavi do kraja godine, imaćemo negdje oko 71 odsto plovnih dana. Od početka godine do danas to iznosi svega 41 odsto”, kaže Rogić.

Rogić je podsjetio da je prosječan navigacioni period, odnosno plovnost rijeke Save, 260 dana i da je od 2010. godine bilo povoljnijih perioda.

“Možemo zaključiti da je, ipak, došlo do nekih klimatskih promjena, o čemu se posljednjih godina nauka bavi – da se utvrdi na koji način i u kojoj mjeri to utiče na količinu vode u vodotokovima”, istakao je Rogić.

On je ocijenio da bi uređenje plovnog puta rijeke Save stvorilo povoljnije uslove za odvijanje plovidbe i povećalo broj plovnih dana u godini.

Rogić je napomenuo da, usljed povećanog vodostaja rijekom, plutaju velike količine ekološkog, ali i neekološkog otpada, što može da ošteti i pomjeri oznake za obilježavanje plovnog puta.

“Na plovidbi su, uglavnom, prisutni iskusni brodari koji dobro poznaju plovni put rijekom Savom. NJihova je obaveza da prilikom dolaska Kapetaniju izvijeste o uočenim promjenama na plovnom putu”, naglasio je Rogić.

On je podsjetio da je ove godine, zbog epidemije virusa korona, otkazan dolazak četiri turistička plovila.

/SRNA/