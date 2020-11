SUTRA OBLAČNO I HLADNIJE

U BiH sutra će preovladavati oblačno vrijeme sa slabom kišom mjestimično, uz pad dnevne temperature u odnosu na prethodne dane.

Ujutro i tokom dana u većini predjela biće pretežno oblačno i tmurno vrijeme, mjestimično uz slabu kišu, a na jugu sa više sunčanih perioda i suvo, uz pad dnevne temperature, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od osam do 13 stepeni, a dnevna od sedam do 13, na jugu do 20 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernog i sjeverozapadnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

/SRNA/