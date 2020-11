VAŠI GLASOVI MOGU BITI POKRETAČ REFORMI POTREBNIH BRČKO DISTRIKTU

Prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko Distrikt Michael Scanlan apelira na birače u Distriktu da 15. novembra izađu na izbore i glasaju. „Vaš glas može osigurati da Brčko bude poštena i prosperitetna zajednica za sve. Da bi se to dogodilo, trebate dati glas onim kandidatima za koje vjerujete da će osigurati prijeko potrebnu transparentnost budžeta, reforme koje se odnose na dobro rukovođenje i razvoj infrastrukture. Ne dozvolite da budete izmanipulirani politikom koja se zasniva na pitanjima identiteta i da vas plaše prošlošću”, rekao je supervizor.

Da bi osigurali integritet izbornog procesa, policija i tužioci vrijedno rade provodeći istražne radnje i procesuirajući slučajeve izborne prevare, a građani bi organima vlasti trebali prijaviti svaki slučaj gdje sumnjaju na kupovinu, prodaju ili manipulaciju glasovima.

Provjera adresa svih stanovnika Distrikta je u toku i s provjerama će se nastaviti i nakon samih izbora. Oni koji nemaju prebivalište u Distriktu ne bi trebali pokušati da glasaju u Distriktu. Takvi će pokušaji biti otkriveni i na njih će organi vlasti primijeniti odgovarajuće kaznene mjere, dodao je supervizor.

Na dan izbora, birači koji utvrde da su pogrešno registrirani za glasanje putem pošte imat će mogućnost da to isprave i lično glasaju na dva posebna biračka mjesta u Gimnaziji „Vaso Pelagić“, na adresi Trg pravde 3. Do dana izbora, građani bilo koji dan mogu provjeriti s lokalnom Izbornom komisijom da li se ovo odnosi na njih, a ukoliko to bude slučaj, Izborna komisija će im odobriti da na dan izbora izađu na glasanje direktno na jednom od ova dva biračka mjesta.

Nezavisni posmatrači iz inicijative „Pod lupom“ bit će prisutni na svim biračkim mjestima u Distriktu. Birački odbori bi trebali osigurati da ovi nestranački posmatrači mogu u svakom trenutku pratiti izborni proces, uključujući i proces brojanja glasova.

Supervizor podsjeća sve stanovnike Distrikta da je zabranjeno korištenje mobilnih telefona na biračkim mjestima.

Za sva biračka mjesta, organi vlasti su osigurali ličnu zaštitnu opremu kako bi se za vrijeme pandemije obezbijedilo sigurno okruženje za glasanje. Ukoliko bolujete od Covida-19 ili ste u samoizolaciji, možete kontaktirati lokalnu Izbornu komisiju na brojeve telefona 049/218-177 i 049/220-020 i zatražiti da vas posjeti njihov mobilni tim kako biste i vi mogli glasati.

„Vrijeme je da se uzme u obzir vaš glas. Uprkos onome što vam neki ljudi govore, samo vi ćete znati kome dajete svoj glas. Ne prihvaćajte novac ili usluge u zamjenu za vaš glas, inače ste dio problema. Vaš glas predstavlja moć koju imate kao građani i trebali biste ga dati onim kandidatima koji su spremni raditi za svijetlu i prosperitetnu budućnost cijele zajednice,“ dodao je supervizor.

Supervizor Scanlan posjetio je Brčko 5. novembra i sastao se sa šefom policije Goranom Pisićem, glavnim tužiocem Zekerijom Mujkanovićem, predsjednicom Lokalne izborne komisije Andreom Štrkalj Mrkonjić i Damirom Radenkovićem, dugogodišnjim posmatračem izbora iz inicijative za praćenje izbora „Pod lupom“, koju financiraju SAD, EU i OSCE.