FRANCUSKA I VB OBELEŽILE DAN PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU

Francuski predsednik Emanuel Makron obilježio je Dan primirja u Prvom svjetskom ratu paljenjem baklje na grobu Neznanog vojnika pod pariskom Trijumfalnom kapijom.

Nakon što ga je dočekao premijer Eduar Filip, Makron je izvršio smotru vojnika. Osim toga, ceremonija obeležavanja 101. godišnjice prekida do tada najkrvavijeg rata u ljudskoj istoriji bila je malog obima.

Komemoracije su održavane i u Velikoj Britaniji, ratnom savezniku Francuske.

U Velikom ratu koji je trajao od 1914. do 1918. godine bilo je viđše od 40 miliona žrtava, uključujući približno 15 do 20 miliona mrtvih vojnika i civila,- čime je to jedan od najsmrtonosnijih sukoba u modernoj ljudskoj istoriji. Potpisivanjem kapitulacije Njemačke na današnji dan, u željezničkom vagonu u francuskom mjestu Kompijenj okončan Prvi svjetski rat.