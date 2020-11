CIK: ZABRANA OBJAVLJIVANJA REZULTATA ISTRAŽIVANJA JAVNOG MNJENJA

Od danas je na snazi zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnjenja u vezi sa glasanjem i izborima, saopšteno je iz Centralne izborne komisije BiH /CIK/.

Zabrana je počela jutros u 7.00 časova i traje do traje do nedjelje, 15. novembra, do 19.00 časova.

“Zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnjenja u vezi sa glasanjem i izborima stupa na snagu 48 časova prije otvaranja biračkih mjesta i trajaće do njihovog zatvaranja”, navodi se u saopštenju.

Kampanja za lokalne izbore u BiH, koja je počela 16. oktobra, biće završena u sutra u 7.00 časova, kada stupa na snagu izborna tišina koja će trajati do 19.00 časova u nedjelju, 15. novembra, kada je planirano zatvaranja birališta.

Period izborne kampanje u Izbornom zakonu BiH definisan je kao period u kojem politički subjekti na zakonom utvrđen način upoznaju birače i javnost sa svojim programom i kandidatima.

Na lokalni izborima u BiH, koji su zakazani za nedjelju, 15. novembar, pravo glasa imaće 3.283.380 birača koji će glasati na 5.759 biračkih mjesta, uključujući i 388 redovnih mobilnih timova.

Na lokalnim izborima ove godine bira se 56 skupština opština u Republici Srpskoj, 64 opštinska vijeća u Federaciji FBiH /FBiH/, 120 načelnika opština u BiH, sedam skupština gradova u Republici Srpskoj, 14 gradskih vijeća u FBiH, 22 gradonačelnika u BiH i Skupštinu Brčko distrikta.

/Srna/