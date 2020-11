MADAM STELA VODILA BIZNIS: ČETIRI DJEVOJKE ZATEČENE DOK SU PRUŽELE USLUGE, JEDNA JE IZ BiH-BDC

Zbog sumnje da su primoravali žene na prostituciju, u noći između petka i subote, uhapšeni su V.G. (57), vlasnik objekta u Majuru, njegova supruga E.G. (49), oboje iz Šapca, i N.O. (41), iz obližnjih Vladimiraca.

Kako se saznaje, policija je oko sat iza ponoći, upala u objekt i zatekla četiri devojke u pružanju seksualnih usluga klijentima. Na licu mesta izvršen je pretres svih prostorija i ljudi te je pronađena veća količina novca, ali i drugi predmeti koji svjedoče o aktivnostima “ukućana”, pišu Novosti.

Djevojke su mahom sa juga Srbije, a jedna od njih je državljanka BiH. Punoljejtne su, dolaze iz veoma siromašnih porodica i bile su primoravane na prostituciju. Vrijeme je da se obračunamo sa ljudima, koji zarađuju ogromne pare na tuđoj muci i nevolji – kaže izvor iz istrage.

Uhapšenima se stavlja na teret krivično djelo trgovine ljudima, a upućeni tvrde da je u Šapcu sistem razrađen. Lokal u Majuru, u žižu javnosti dospio je još devedesetih godina kada su ovde dolazile Ukrajinke i Ruskinje.

Policija bi ih nakon hapšenja, proterala preko najbliže granice sa Republikom Srpskom, ali su se one, po pravilu, vraćale poslije nekoliko dana i nastavljale “posao”.

U Majuru nije nikakva tajna šta se godinama dešava u lokalu, a biznis sa prostitucijom kažu, vodi gazdina supruga. Od milja je zovu Stela, a u Majur je došla baš u vrijeme kada je cvjetala prostitucija sa Ruskinjama i Ukrajinkama.

Komšinica iz Majura ima tezgu na pijaci kod Mačvinog stadiona u Šapcu i bavi se prodajom tekstilne robe, mahom donjeg rublja. Kod nje Stela vodi devojke da kupe gaće i brushaltere i to je godinama javna stvar – priča stanovnik Majura.

Madam Stela, kako navode sagovornici, pronalazi i bira “radnice”, brine o njihovom zdravlju i potrebama, ali i obezbeđuje klijente. A među klijentelom, bar tako tvrde poznavaoci prilika, ima i važnih šabačkih “domaćina” – privrednika, javnih ličnosti…

U najbližem susjedstvu lokala kažu da je gazda, nakon preživljenog moždanog udara, navodno, vezan za krevet. Pa pretpostavljaju da je momak iz Vladimiraca, koji je uhapšen zajedno sa domaćinima, radio kao neka vrsta ispomoći Steli.

Pretresom prostorija pronađeno je i uz potvrdu oduzeto 21.840 eura, 850 švicarskih franaka, 2.080 dolara, 820 kuna, 700 konvertibilnih maraka i 42.000 dinara.

Uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Šapcu.