FBiH-RS: SUTRA OBLAČNO I HLADNO

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se očekuje oblačno i hladno vrijeme, a postojaće i uslovi za slabije padavine.

Ujutro će u svim krajevima biti pretežno oblačno, slabija kiša moguća je na zapadu i sjeverozapadu, a slab mraz na planinama i u višim predjelima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Krajem dana će u nizinama biti uslova da slabu kišu ponegdje, dok je u višim centralnim i istočnim krajevima moguće i provijavanje susnježice.

Duvaće slab vjetar, pretežno sjevernih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha od minus jedan do pet, na planinama od minus četiri, a najviša dnevna od jedan do šest, na jugu Hercegovine do 13 stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u većini krajeva danas preovladava maglovito i hladno vrijeme, jedino je na jugozapadu i u Hercegovini bilo vedro i sunčano.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Rudo nula, Višegrad, Novi Grad, Bjelašnica, Sanski Most i Foča jedan, Banjaluka, Bijeljina, Prijedor, Bihać, Gradačac, Tuzla i Srbac dva, Doboj i Srebrenica tri, Ribnik i Bugojno četiri, Zenica pet, Sarajevo šest, Mrakovica i Čemerno sedam, Mrkonjić Grad i Šipovo osam, Gacko, Livno i Kalinovik 10, Bileća, Sokolac i Han Pijesak 11, Mostar 12, Trebinje i Neum 13, Široki Brijeg 14 i Grude 15 stepeni Celzijusovih.

