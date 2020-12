BRČKO: POKRENUTA HUMANITARNA AKCIJA “ZAJEDNO DARUJEMO VIŠE”

Srpsko prosvjetno i kulturno i društvo /SPKD/ “Prosvjeta” Brčko pokrenulo je danas humanitarnu akciju “Zajedno darujemo više” čiji je cilj prikupljanje novca za nabavku osnovnih životnih namirnica za socijalno ugrožene porodice u distriktu.

Predsjednik SPKD “Prosvjeta” Brčko Dragan Tomić rekao je da će kutije za prikupljanje novčanih priloga biti postavljene u pravoslavnim hramovima na području distrikta, te da su se ovoj humanitarnij akciji odazvali i brčanski privrednici.

“U marketima ꞌBogićević komercꞌ, ꞌSavaꞌ i ꞌSK marketꞌ, sugrađani mogu kupiti namirnice za ovu akciju i ostaviti ih u zato posebeno izdvojene korpe u tim marketima”, rekao je Tomić na konferenciji za novinare.

On je napomenuo da je ovo samo jedna u nizu humanitarnih akcija koje organizuje “Prosvjeta”, te da svi koji žele da pomognu novčano ili u vidu prehrambenih proizvoda to mogu da urade i direktno u prostorijama “Prosvjete” svakim radnim danom od 8.00 časova do 14.30 časova.

“Mi već imamo određene spiskove od ranijih humanitarnih akcija. Uglavnom se radi o višečlanim porodicama sa maloljetnom djecom”, dodao je Tomić.

Saradanik brčanske “Prosvjete” Vedrana Dragičević rekla je da će humanitarna akcija trajati do 10. januara naredne godine, kada će pomoć biti podijeljenja.

/SRNA/