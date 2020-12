BRČKO: JOŠ JEDAN APEL UGOSTITELJA

Nakon ublažavanja mjera zaštite od pandemije., koje je Krizni štab Distrikta donio prošle sedmice, ponovo su se oglasili ugostitelji. Udruženje ugostitelja Brčko distrikta danas je Kriznom štabu uputilo Zahtjev u kome, između ostalog, traže da se radno vrijeme ugostiteljskih objekata produži.

Obraćanje ugostitelja prenosimo u cjelosti, bez izmjena:

Ovim putem zahtjevamo izmjenu Naredbe Štaba za zaštitu i spašavanje od 03.12.2020. godine kojom je, između ostalog, propisano da ugostiteljski objekti mogu raditi do 19:00 časova počevši od 07.12.2020. godine, i to na način da se radno vrijeme ugostiteljskih objekata produži do 21:30 sata.

Naime, predmetno vremensko ograničenje rada nama čini veliku finansijsku štetu, a takva mjera sama po sebi nema nikakvu svrhu, niti doprinosi poboljšanju epidemiološke situacije, već se postiže upravo suprotno dejstvo, jer se skraćuje vrijeme u kojem se ugostiteljski objekti mogu posjetiti, pa se više gostiju koncentiše istovremeno u lokalima.

Logički sudovi nam govore da kada bi se radno vrijeme produžilo isti broj gostiju bi dolazio u različito vrijeme, te bi se i smanjivala mogućnost širenja virusa.

Posebno naglašavamo da nema dokaza da su se kako radnici u ugostiteljstvu, a takođe ni gosti zaražavali u našim objektima, te da biste propisivanjem sprovodivih mjera prevencije, a istovremenim ukidanjem vremenskog ograničenja rada vi ustvari zaštitili stanovništvo jer bi svi gosti bili pod nekom vrstom nadzora dok su u lokalima, za razliku od sadašnje situacije da nakon zatvaranja naših objekata idu na privatne zabave koje su bez bilo kakve kontrole i samim tim predstavljaju realnu opasnost od širenja virusa.

Ukazujemo vam na činjenicu da je prethodno povećanje broja zaraženih nastalo isključivo zbog izbora, pedizbornih skupova, kao i da su pretrpane kancelarije u svim instutucijama i javnim preduzećima Brčko distrikta izvor zaraze, što nažalost pokazuje i identitet većine zaraženih, a koji su službenici i zaposlenici pomenutih ustanova.

Osim toga, to što kod nas ugostiteljski objekti ne rade ili rade do 19.00, ne sprečava stanovnike Brčkog da idu u okolna mjesta (Orašje, Bijeljina, Tuzla) i to masovno, čime samo „pretrpavaju“ lokale u tim mjestima i time doprinose širenju virusa, koji onda svakako donesu i u našu lokalnu zajednicu.

U tom smislu je neophodna sinhronizacija propisa odgovarajućih tijela BiH, entiteta, kantona te Brčko distrikta, kojim bi se uravnotežile mjere koje se propisuju a samim tim i zaštitila konkurencija, jer je trenutno stanje neodrživo s obzirom da se objekti koji se nalaze u administrativnim jedinicama koje imaju „blaže“ mjere stavljaju u povoljniji položaj i time se stvara velika nestabilnost na tržistu i vrši kako neposredna tako i posredna diskriminacija, a kao što smo već naveli, uopšte se ne doprinosi poboljšanju epidemiološke situacije.

Ističemo i da u predmetnoj naredbi nije propisana odredba o „toleranciji“, kojom bi se, kao što je to učinjeno i u svim ostalim gradovima i opštinama u BiH, a i u ostatku Evrope, ostavilo određeno vrijeme (obično 30 minuta) da gosti napuste objekat.

Izostavljanjem te odredbe, doveli ste kako nas, tako i goste i organe zadužene za sprovođenje mjera u nedorečenu situaciju, jer ostavljate prostor za „usko“ tumačenje naredbe po kojoj bi objekti morali biti „zaključani“ u 19:00, a to je nesprovodivo, jer bi goste faktički morali izbacivati iz objekata u isto vrijeme, čime bismo samo povećali šansu za dodatne kontakte većeg broja ljudi, a samim tim i za zaražavanje.

Posebno apostrofiramo ugostiteljske objekte koji počinju sa radom tek nakon 19.00 časova, što znači da ste ovom mjerom zatvorili iste, a da im pri tome nije obezbjeđena nikakva pomoć, čime ste i vlasnike a naročito zaposlene u tim objektima doveli u vrlo nepovoljnu situaciju, a što će svakako biti predmet odgovarajućih pravnih postupaka.

Napominjemo da je predmetni zahtjev vremenski oročen samo do trenutka ukidanja policijskog časa, a da nakon toga zahtjevamo redovno radno vrijeme, kako smo to isticali i u prethodnim zahtjevima i ostalim podnescima, na koje nam niste ni odgovarali.

Obavještavamo vas da ćemo se svakako obratiti nadležnom sudu sa tužbom za naknadu štete koju smo pretrpjeli zbog svih vaših nezakonitih, nesvrsishodnih, neracionalnih i neproporcionalnih mjera, koje ste nametali za sve vrijeme trajanja COVID-19, a da vi daljim nepostupanjem po našim zahtjevima samo povećavate iznos te naknade i samim tim nanosit štetu budžetu Brčko distrikta iz čijih će se sredstava načinjena šteta morati nadoknaditi.

U Brčkom, 08.12.2020. godine

Udruženje ugostitelja Brčko distrikta BiH