SUTRA OBLAČNO UZ SUNČANE PERIODE, UVEČE MAGLOVITO

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme, mjestimično uz sunčane intervale, a uveče je ponegdje moguća magla.

Promjenljivo oblačno vrijeme ujutro se očekuje na sjeveru i jugu, a u centralnim i istočnim krajevima će biti oblačno, sa maglom oko rijeka i po kotlinama, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U većini krajeva je tokom dana moguće postepeno razvedravanje, ponegdje sa kraćim sunčanim intervalom, ali se uveče ponovo očekuje magla.

Duvaće slab vjetar, pretežno sjevernih smjerova, na jugu umjerena bura.

Jutarnja temperatura vazduha od minus jedan do tri, u planinama oko minus četiri, a najviša dnevna od dva do sedam, na planinama od nula, a na jugu do 10 stepeni Celzijusovih.

Dnevna temperatura biće u blagom porastu od utorka, 15. decembra, kada se u toku dana očekuje promjenljivo vrijeme sa sunčanim periodima, dok će uveče postojati uslovi za maglu u većini predjela.

Jutarnja temperatura vazduha od minus dva do tri, u planinama oko minus šest, najviša dnevna od pet do devet, na planinama od jedan, a na jugu do 11 stepeni Celzijusovih.

Oblačno vrijeme sa slabom kišom u sjevernim i centralnim krajevima najavljeno je u srijedu, 16. decembra, a uveče je moguća magla.

Jutarnja temperatura vazduha od minus tri do dva, u planinama oko minus šest, a najviša dnevna temperatura od pet do devet, na planinama od dva, lokalno i do 12 stepeni Celzijusovih.

U četvrtak, 17. decembra, tokom dana promjenljivo sa sunčanim intervalima, a uveče je moguće formiranje magle u većini predjela.

Jutarnja temperatura od minus jedan do četiri, u planinama oko minus osam, a najviša dnevna biće od šest do 12, na planinama od stepena Celzijusova.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je sunčano bilo u Hercegovini i na jugozapadu, a u ostalim krajevima oblačno, ponegdje sa slabom kišom ili rosuljom.

