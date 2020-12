ITALIJA: PRORADILA ETNA

Najviši evropski vulkan Etna na Siciliji, proradio je u toku noći, a uvis je izbacivao pepeo i lavu do 100 metara visine. Aktivnost vulkana na njegovom jugostočnom krateru zabilježena je još u nedjelju u 21.20, a u roku od sat i po intenzitet eksplozija pojačao se sa srednjih na veoma velike, prenosi britanski San.

Savjetodavni centar za vulkanski pepeo iz Tuluza saopštio je da su iz kratera izlazile fontane lave visoke do 100 metara, a da je gust pepeo letio i do pet kilometara visine, kao i da je pepeo pao na sela i gradove južno od vulkana. Takođe, prijavljeno je da su se zvuci iz vulkana čuli do Kalabrije, kao i da je na padinama Etne zabilježen zemljotres jačine 2,7 stepeni, ali se ne zna sa čime je povezan.