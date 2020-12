BRČKO: OTVORENA IZLOŽBA RADOVA ŠKOLE CRKVENE UMJETNOSTI “NEBESKA CARICA”

Izložba radova Škole crkvenih umjetnosti “Nebeska carica” iz Brčkog otvorena je Parohijskom domu Hrama Uspenja Presvete Bogorodice u brčanskom naselju Srpska Varoš.

Na sinoćnjem otvaranju izložbe uručene su diplome za pet svršenih ikonopisaca druge generacije ove škole.

Predsjednik škole Dijana Jovanović rekla je novinarima da je kroz ovu školu, koja postoji 10 godina, prošlo oko 200 učenika, te da su iz nje izašle dvije generacije ikonopisaca.

Jovanovićeva je istakla da se u školi uči ikonopisanje i kaligrafija, da obuka traje tri godine i da se sa svakim učenikom radi individualno.

“Zbog različitih perioda u ikonopisanju, odlučili smo da se posvetimo samo Vizantiji, a to uključuje i kaligrafiju”, pojasnila je Jovanovićeva.

Ona je napomenula da Škola “Nebeska carica” ima dobru saradnju sa sestrinskom školom “Odigitrija” iz Bijeljine.

Protojerej-stavrofor Željko Matić rekao je da živimo u vremenu u kojem je rukopis u krizi, pa osnovci i srednjoškolci imaju priliku da u ovoj školi nadograde svoj rukopis i budu dostojni predaka koji su pisali ćirilicom.

“Za nas je velika stvar da imamo živ rad u okviru svoje crkvene opštine”, dodao je Matić.

Ikonopisac druge generacije ove škole Daliborka Živković rekla je da kroz rad, trud i slikanje ikona slavi Gospoda i sve njegove svetitelje, te da je to poseban osjećaj.

Izložba, na kojoj je izloženo 30 radova učenika druge generacije Škole “Nebeska carica”, ima prodajni karakter.

Biće otvorena do ponedjeljka, 28. decembra, od 9.00 do 12.00 časova i od 17.00 do 19.00 časova.

