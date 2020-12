BiH: KIŠA I SNIJEG I SUTRA, KRAJEM DANA PRESTANAK PADAVINA

Kiša, snijeg i susnježica i sutra se očekuju u BiH, ali će krajem dana u većini krajeva doći do njihovog prestanka.

Ujutru će i dalje biti oblačno uz slabe padavine, na planinama i u višim krajevima uz provijavanje susnježice i snijega. Susnježica će u višim krajevima na jugu i istoku preći u kratkotrajnu ledenu kišu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Do kraja dana će doći do postepenog smanjenja intenziteta padavina, a potom i do njihovog prestanka u većini predjela.

Na jugu će pada slaba kiša, a ponegdje slaba rosulja.

Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, na jugu slaba bura.

Jutarnja temperatura vazduha od minus četiri do jedan, u planinama oko minus pet, a najviša dnevna od minus jedan do tri, na jugu do sedam, na planinama od minus tri stepena Celzijusova.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas u većini krajeva pada snijeg ili kiša, koje uglavnom ima u Hercegovini.

Najhladnije danas je bilo na Bjelašnici gdje je u 13.00 časova izmjereno minus devet stepeni.

Temperatura vazduha u ostalim mjestima: Han Pijesak, Mrakovica i Čemerno minus tri, Kalinovik minus dva, Sokolac minus jedan, Sarajevo, Tuzla, Mrkonjić Grad, Bihać, Srebrenica i Šipovo nula, Gradačac, Gacko, Rudo, Bugojno i Foča jedan, Banjaluka, Bijeljina, Doboj, Livno, Sanski Most, Zenica i Višegrad dva, Prijedor i Srbac tri, Mostar šest, Neum sedam i Trebinje osam stepeni Celzijusovih.

