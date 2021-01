GRADONAČELNIK BRČKOG IMENOVAO NOVU VLADU, OBJAVLJUJEMO IMENA NOVIH ŠEFOVA ODJELJENJA

Gradonačelnik Brčkog Esed Kadrić iz Stranke demokratske akcije (SDA) danas je imenovao novu vladu Distrikta koja bi zvanično s radom mogla početi u drugoj polovini januara iduće godine.

Prema informacijama koje su potvrđene za Klix.ba, Kadriću su političke stranke dostavile imena osoba koje bi se trebale naći na pozicijama šefova odjeljenja Vlade Brčko distrikta, nakon čega je on pristupio imenovanju.

Ova procedura je završena danas, a na godišnjoj konferenciji za medije Kadrić je iskazao nadu da će rokovi za eventualno ulaganje veta proći do 15. januara, a kako bi vlada u potpunosti bila operativna do 20. dana tog mjeseca.

Kako je potvrđeno za Klix.ba, Kadrić je za zamjenika gradonačelnika imenovao Antu Domića iz HDZ-a, a za glavnog koordinatora vlade Željku Antića iz SNSD-a.

Sead Šadić (SDA) imenovan je za šefa Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, Edin Zaimović (SDA) za šefa Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove, Pero Gudeljević (HDZ) za šefa Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu te Miroslav Geljić (HDZ) za šefa Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju.

Nedim Hamnazabegović (SBiH) će biti šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove, Bogdan Bratić (US) Odjeljenja za javnu sigurnost, Slaviša Čortuna (SNSD) Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, a Ljubica Ilić (HDZ) Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja

Zoran Bulatović (PDP) će biti na čelu Odjeljenja za obrazovanje, Majazudin Vehabović (SBiH) Odjeljenja za komunalne poslove, Ratko Stjepanović (US) Odjeljenje za javne poslove, a Tomo Obrenović (SDS) Odjeljenja za javni registar.