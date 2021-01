KRALJICA ELIZABETA I NJEN SUPRUG FILIP PRIMILI VAKCINU

Britanska kraljica Elizabeta i njen suprug Filip vakcinisani su protiv virusa korona, saopštila je danas Bakingemska palata.

Kraljica Elizabeta /94/ vojvoda od Edinburga /99/ vakcinisani su u Vindzoru.

Do sada je bilo dosta spekulacija o tome da li će britanska kraljica i njen muž primiti vakcinu i da li će to objaviti, kako bi ohrabrili druge da to učine.

Odluku da se objavi da su vakcinisani donijela je lično kraljica da bi spriječila dalje diskusije, rekli su izvori, piše britanski “Telegraf”.

