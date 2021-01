BRČKO: LAVICE UBJEDLJIVO SAVLADALE MLADOST IZ PRIJEDORA UZ NOVI TRIPLE DOUBLE MILICE ĐOKIĆ

Zaostalom utakmicom drugog kola košarkašice Lavova nastavile su takmičenje u Prvoj ženskoj ligi Republike Srpske.

Derbi utakmica u kojoj su sastali Lavovi kao drugoplasirana ekipa i Mladost kao trećeplasirana i jedina neporažena ova ekipa prije ovog susreta odigrana je u dvorani Tehničke škole u Brčkom. Utakmica koja je bila od izuzetne važnosti za obe ekipe u borbi za play-off, i utakmica u kojoj se očekivala prije svega ravnopravna borba i neizvjesnost do posljednjeg zvuka sirene. Međutim, košarkašice Lavova su se potrudile da svaku rezultatsku neizvjesnost otklone što je ranije moguću, i uspjele su u tome već na samom početku meča. Na osnovu početne serije od 10:0 moglo se naslutiti kako će se završiti ovaj meč i da će derbi utakmica to ostati samo na papiru prije njenog početka. Svaki pokušaj gošći iz Prijedora da nešto urade tokom prve četvrtine bivao je osujećen već na samom početku. Sjajnom igrom u odbrani i razvnorsnošću u napadu košarkašice Lavova su tokom prvog perioda igre došle do prednosti od 28 poena (37:9), koja im je garantovala mirnu završnicu.

Uspjele su košarkašice Mladosti da tokom druge četvrtine uspore silovite napade Lavica (12:11), ali zato to nikako nisu mogle učiniti tokom trećeg i četvrtog perioda igre.

Izabranice trenera Aleksandra Bližnjakovića, predvođene i na ovom meču sjajnim kapitenom Milicom Đokić iz minuta u minut su uvećavale rezultatsku prednost protiv indisponiranih gošći, ostvarivši izuzetno ubjedljivu pobjedu u najboljoj utakmici ove sezone. Na kraju ogromnih i više nego zasluženih 59 poena razlike.

LAVOVI – MLADOST 94:35 (37:9; 12:11; 20:7; 25:8)

Veliki broj raspoloženih košarkašica od kojih su četiri bile na dvocifrenom učinku, i to: Milica Đokić 30, Marjana Todorović 17, Jelena Blagić 14, Katarina Mihajlović 10. Pored njih nastupile su i: Sara Đokić 7, Tamara Šarenac 5, Jelena Lazarević 4, Amila Smajić 3, Adna Okić 2, Ana Đokić 2, Ksenia Vukić i Kristina Stupar.