DANAS TOPLIJE I SUVO, JEDINO NA JUGU PRETEŽNO OBLAČNO

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će biti sunčano u sjevernijim krajevima, a u južnim pretežno oblačno, dok će najviša dnevna temperatura vazduha biti od tri do osam, na sjeveru lokalno oko deset, na planinama od minus dva stepena Celzijusova.

Jutro je pretežno vedro sa malo oblaka, oko rijeka i po kotlinama sa maglom, od zapada ka jugu pretežno do potpuno oblačno i manje je hladno nego prethodnog jutra, ali i dalje sa mrazem, uz minimalnu jutarnju temperaturu vazduha od minus šest do jedan, na planinama i mrazištima od minus 10 stepeni Celzijusovih.

Tokom dana biće sunčano uz umjerenu oblačnost, toplije i suvo, a jedino na jugozapadu i jugu pretežno oblačno, nakratko sa slabom kišom, a u planinama tog regiona ponegdje će biti slabog snijega.

Vjetar slab do umjeren, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 6.00 časova: Zenica minus četiri, Tuzla minus dva, Banjaluka, Sarajevo, Široki Brijeg i Gacko minus jedan, Doboj nula, Bijeljina jedan, Prijedor dva, Trebinje pet, te Neum osam stepeni Celzijusovih.

