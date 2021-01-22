PREMINULA MIRA FURLAN

MIRA FURLAN JE ROĐENA U ZAGREBU 1955. GODINE.
GLUMILA JE U BROJNIM JUGOSLOVENSKIM FILMOVIMA, A TOKOM DEVEDESETIH GODINA SVOJU KARIJERU JE NASTAVILA U SJEDINJENIM DRŽAVAMA, GDJE JE, IZMEĐU OSTALOG, GLUMILA U POZNATIM TV SERIJAMA BABYLON 5 I IZGUBLJENI.
VIJEST JE OBJAVIO J. MICHAEL STRACZYNSKI, AUTOR NAUČNO-FANTASTIČNE SERIJE BABYLON 5, U KOJOJ JE ONA GLUMILA AMBASADORKU MINBARI DELENN. IMALA JE 65 GODINA.
GLUMICA JE PREMINULA NAKON DUGE BOLESTI.
“NOĆ JE VELIKE TUGE, JER JE NAŠA PRIJATELJICA I DRUG POŠLA PUTEM GDJE JE NE MOŽEMO DOSEĆI. ALI KAO I KOD SVIH STVARI, VREMENOM ĆEMO JE SUSTIĆI I VJERUJEM DA ĆE IMATI MNOGO PRIČA I MNOGO NOVIH ULOGA ZA PODIJELITI SA SVEMIROM”, OBJAVIO JE STRACZYNSKI, NAPISAVŠI DA JE VEĆ NEKO VRIJEME ZNAO DA SE MIRINO ZDRAVSTVENO STANJE POGORŠALO, ALI DA SU SE NADALI NAJBOLJEM.
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