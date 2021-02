BRČKO: ŠEF ODJELjENjA ZA ZDRAVSTVO O PLANU VAKCINACIJE

Šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta BiH Sead Šadić na konferenciji za novinare kazao je da će se plan vakcinacije koji je prošle nedjelje usvojen na Štabu za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH najvjerovatnije u narednom periodu revidirati.

„Smatram da u ovom trenutku plan vakcinacije mora da sadrži sve neophodne podatke kada govorimo o broju lica koja ćemo morati da vakcinišemo. Potrebno je uraditi i anketiranje zdravstvenih radnika, anketiranje zdravstvenih radnika u privatnom sektoru, zatim zaposlenika u svim drugim institucijama koji su od važnog značaja za ovu lokalnu zajednicu, a imaju veći broj kontakata. Takođe, imamo inicijativu od Društva novinara BiH da i novinari idu u prvu kategoriju za vakcinaciju. Tu su i starija lica kada su u pitanju domovi za stare kao i njihovi štićenici i zaposlenici. Mi moramo imati sveobuhvatnu informaciju koju će Odjeljenje za zdravstvo predočiti Skupštini Brčko distrikta BiH kada je riječ o trajanju pandemije, šta smo do sada uradili, kakvi su nam planovi i slično“, naglasio je Šadić.

On je kazao da je rok za realizaciju prikupljanja svih tih podataka do kraja ove nedjelje.

„Kada govorimo o samoj vakcinaciji i planu, ona je podijeljena u nekoliko faza i ono što je novo u ovom trenutku jeste prioritet prva faza i broj vakcina koje ćemo mi dobiti. Prema informacijama koje dobijamo od Ministarstva civilnih poslova BiH, koje bi trebalo da nam isporuči vakcine iz programa COVAX, mi možemo reći da imamo preduslov za ispunjavanje i primanje vakcina. Tokom današnjeg dana zakazana je i e-aukcija za frižider u kojem bi se skladištile vakcine. Ukoliko se završi po planu, rok isporuke je do dvadeset dana, tako da se s tim datumom poklapa i datum kada bi Brčko distrikt BiH, ukoliko bude išlo sve po planu, dobio i prve vakcine. Takođe, mi smo kao Odjeljenje već uputili Agenciji za lijekove i Ministarstvu civilnih poslova timove koji će vršiti vakcinaciju kao i timove koji će voditi evidenciju u slučaju nuspojava u vezi s vakcinama, naravno ukoliko ih bude bilo“, kazao je Šadić.

On je naglasio da na osnovu zakonskih rješenja vakcine trenutno nisu obavezne.

„Za sada je neobavezno, ali gledajući sve države u okruženju vidimo da će dobar broj država vjerovatno uvoditi ili neće uvoditi potrebu za dokazom o negativnom PCR testu kako bi se prešla granica ili će tražiti eventualnu potvrdu o primljenoj vakcini“, izjavio je Šadić.