EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA I DALJE NE DOZVOLJAVA RAD MUZIČARA

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da je Republički štab za vanredne situacije danas u Banjaluci razmatrao situaciju u vezi sa radom muzičara u ugostiteljskim objektima u Srpskoj, ali da je ocijenjeno da epidemiološka situacija u vezi sa virusom korona nije toliko povoljna da bi se trenutno dozvolila takva vrsta djelatnosti.

Šeranić je rekao novinarima u Banjaluci da su razmatrani načini o tome kako pomoći muzičarima i na planu plaćanja poreza i doprinosa, ali da nažalost većina ovih ljudi nema prijavljenu djelatnosti.

“U tom smislu, nismo u mogućnosti da im konkretno pomognemo”, dodao je Šeranić.

On je izrazio žaljenje što muzičari i dalje ne mogu raditi i živjeti od svog posla, te dodao da će situacija biti praćena i da će, čim to bude moguće, dozvoliti njihov rad.

Kada je riječ o radu muzičara u baštama ugostiteljskih objekata i na otvorenom, Šeranić je rekao da će se za to sačekati proljeće.

“Lani u to vrijeme muzičari su imali mogćnost da u baštama zabavljaju goste. To pratimo i svakako ćemo imati razumijevanje ako se ukaže prilika za to, shodno epidemiološkoj situaciji”, rekao je Šeranić nakon sjednice Republičkog štaba za vanredne situacije.

