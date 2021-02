U PRIPREMI DIGITALNI KOVID PASOŠ

Danska Vlada udružila je snage sa firmama radi razvoja digitalnog pasoša koji će pokazivati da li su ljudi vakcinisani protiv virusa korona.

Danski ministar finansija Morten Boedskov rekao je da će digitalni pasoš u roku od tri do četiri mjeseca biti spreman za upotrebu, na primjer, u poslovnim putovanjima.

“Od apsolutne je važnosti da možemo da obnovimo dansko društvo kako bi kompanije mogle ponovo da posluju. Brojne danske kompanije su globalne i cijeli svijet je tržište”, naglasio je Boedskov.

Prvi korak je da će državljani Danske, prije kraja ovog mjeseca, moći da vide na internet stanici zvaničnu potvrdu o vakcinaciji.

Boedskov je naglasio da će to biti dodatni pasoš koji će korisnici imati na svom mobilnom telefonu i koji potvrđuje vakcinaciju. On je istakao da bi Danci mogli da budu prvi na svijetu koji će to učiniti i pokazati to cijelom svijetu.

Prezentacija je urađena zajedno sa predstavnicima glavnih poslovnih organizacija, Konfederacije danskih industrija, koja predstavlja najveće kompanije u toj zemlji, kao i Trgovinske komore Danske.

